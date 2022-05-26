Argali ne demek, TDK'ya göre Argali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Argali ne demek? Argali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi argali kelimesi. Peki argali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre argali nedir, argali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARGALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Argali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre argali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaban koyunu

