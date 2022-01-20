ARGE Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 ARGE Şefi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde ARGE Şefi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; ARGE Şefi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan ARGE Şefi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

ARGE Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 ARGE Şefi Maaşları

ARGE Şefi maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük ARGE Şefi maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR ARGE Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1223.02

Meslek Adı :

ARGE Şefi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Araştırma Ve Geliştirme Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmede yeni imalatı yapılan ve dışarıdan satın alınan mamul ve yarı mamul ürünlerin ekonomik, verimlilik, kullanılabilirlik ve kalite bakımından araştıran, yeni ürün geliştirme faaliyetlerini yürüten, ilk kez kullanılacak ürünlerin deneme uygulama işlemlerini takip eden, teknolojik gelişmeleri araştıran ve işletmede uygulanabilirliğini değerlendiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

ARGE Şefi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni veya yenilenmesi gereken parça ile firmaların numune kabulünü yapmak,

b) Mamulün denemesini, kıyaslamasını yapmak, uygulanmasını takip etmek,

c) Yeni mamullerin deneme uygulamasından sonra üretime alınıp alınmamasında yöneticilere bilgi vermek,

d) Üretimi yapılmasına karar verilen ürünlerin işlem aşamalarının takibini yapmak,

e) Teknolojik gelişmeleri izlemek, araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek,

f) Adaptasyon ve ekipman çalışmalarına katılmak,

g) Satış öncesi ve sonrası şikayetleri incelemek, iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

h) Mamullerde maliyet düşürme, kalite artırma, üretimde basitleştirme çalışmalarını yürütmek,

i) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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