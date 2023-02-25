Argent Halilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argent Halilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Argent Halilaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Argent Halilaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Argent Halilaj 16 Kasım 1982 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Argent Halilaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Argent Halilaj'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Argent Halilaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Argent Halilaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Argent Halilaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Argent Halilaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2003 yılında KF Albpetrol

1 Temmuz 2004 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2006 yılında KF Sopoti

1 Temmuz 2007 yılında Flamurtari FC

20 Ağustos 2010 yılında KS Kastrioti

27 Temmuz 2012 yılında FK Kukësi

21 Ağustos 2015 yılında Flamurtari FC

10 Ağustos 2017 yılında FC Kamza

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında KF Oriku

30 Eylül 2020 yılında Labëria

1 Ocak 2023 yılında KF Oriku

Argent Halilaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Argent Halilaj şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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