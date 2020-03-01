Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Palasspor karşılaştı.
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Palasspor karşılaştı. Palasspor müsabakayı 2-1 kazandı.
Stat: Kayseri Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Serkan Yıldırım xx, Kadir Çelikbaş xx
Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan x, Saadettin Yıldırım x, Yusuf Yıldırım xx, Onur Kaan Ünal x (Dk. 60 Hamdi Tavşan xx), Emre Akdağ xx, Kadir Aygül xx Yusuf Koçkat x, Yiğit Aslantaş xx (Dk. 36 Tunahan Kumru x), Fatih Akpınar x, Muhterem Can Köse xxx Mücahit Çelik x
Palasspor: Nurtaç Tozan xx, Bayram Toy xx, Seyit Ali Bozdağ xx, Namık Tanrıverdi xxx, Kadir Koçak xx, Muhammet Ali Erol xxx, Mehmet Zengin xx, Mehmet Yakut xx (Dk.80 Mehmet Zengin xx), Emre Özyazar x, Mehmet Yılmaz xx, Seyit Ali x
Goller: Muhterem Can Köse Dk.53 (Argıncık Esnafspor), Muhammed Ali Erol Dk.36, Namık Tanrıverdi Dk.80 (pen) (Palasspor)
Kaynak: İHA
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