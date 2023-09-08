Argıncıkspor Başkanı Candan: “Hedefimiz Play-Off oynamak”

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Argıncıkspor'un Kulüp Başkanı Melih Candan, "Hedefimiz yeni sezonda Play-Off'a kalmak. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Argıncıkspor Başkanı Candan: “Hedefimiz Play-Off oynamak”

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Argıncıkspor'un Kulüp Başkanı Melih Candan, "Hedefimiz yeni sezonda Play-Off'a kalmak. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Argıncıkspor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni sezonda A Grubunda birbirinden önemli takımlarla mücadele edecek olan yeşil beyazlılar hedefini Play-Off olarak belirledi. Geçen sezon lige renk katan ve Play-Off son maçta kaybeden Argıncıkspor, yeni sezonda hedefine ulaşmayı bekliyor. Tüm planlarını ve hedeflerini bu doğrultuda yapan Argıncıkspor yeni sezondan umutlu. Geçen sezon ki kadrosunu koruyan ve yaptığı önemli takviyeler ile gücüne güç katan Argıncıkspor'da transfer çalışmalarını devam ediyor.

Yeni sezonda hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu belirten Argıncıkspor Kulüp Başkanı Melih Candan, "2023-2024 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını diliyorum. Argıncıkspor'un olduğu her yerde hedefi her zaman üst sıralar. Şampiyonluk diye büyük bir iddiamız yok. Grubumuz zorlu bir grup ama biz üst sıralarda yer alarak Play-Off'u hedefliyoruz. A Grubundan ilk iki takım arasına gireceğimize inanıyoruz. Yeni sezon çalışmalarımız yoğun bir şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sezon ki kadromuzu koruduk sadece birkaç oyuncumuz ile yollarımızı ayırdık. Bunun üzerine önemli takviyeler yaptık. Geçen sezon Argıncıkspor'dan böyle bir sürpriz yapacağını kimse beklemiyordu. Biz takımımızı biliyoruz ve tanıyoruz. Üst sıralarda yer alacağımızı biliyorduk. Geçen sezon bize çok iyi tecrübe oldu ve son maçta Play-Off'u kaçırdık. Bu yıl o tercübesizliğimizi tecrübeye döndüreceğiz inşallah. Hedefimiz yeni sezon ilk 2 takım arasında yer almak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında
Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında
Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''
Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''
Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu
Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor
Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!
Büyük kulüplerin milyonluk büyük vergi vurgunu! Milyonlarca Euroluk transferleri bakın vergiden nasıl kaçırılıyor!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Başkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteği
Başkan yazıcıdan amatör kulüplere müjde! Antröner ve yeni Stadyum desteği
Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı
Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı
Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi
Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!