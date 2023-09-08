Argıncıkspor Başkanı Candan: “Hedefimiz Play-Off oynamak”

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Argıncıkspor'un Kulüp Başkanı Melih Candan, "Hedefimiz yeni sezonda Play-Off'a kalmak. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Argıncıkspor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni sezonda A Grubunda birbirinden önemli takımlarla mücadele edecek olan yeşil beyazlılar hedefini Play-Off olarak belirledi. Geçen sezon lige renk katan ve Play-Off son maçta kaybeden Argıncıkspor, yeni sezonda hedefine ulaşmayı bekliyor. Tüm planlarını ve hedeflerini bu doğrultuda yapan Argıncıkspor yeni sezondan umutlu. Geçen sezon ki kadrosunu koruyan ve yaptığı önemli takviyeler ile gücüne güç katan Argıncıkspor'da transfer çalışmalarını devam ediyor.

Yeni sezonda hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu belirten Argıncıkspor Kulüp Başkanı Melih Candan, "2023-2024 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını diliyorum. Argıncıkspor'un olduğu her yerde hedefi her zaman üst sıralar. Şampiyonluk diye büyük bir iddiamız yok. Grubumuz zorlu bir grup ama biz üst sıralarda yer alarak Play-Off'u hedefliyoruz. A Grubundan ilk iki takım arasına gireceğimize inanıyoruz. Yeni sezon çalışmalarımız yoğun bir şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sezon ki kadromuzu koruduk sadece birkaç oyuncumuz ile yollarımızı ayırdık. Bunun üzerine önemli takviyeler yaptık. Geçen sezon Argıncıkspor'dan böyle bir sürpriz yapacağını kimse beklemiyordu. Biz takımımızı biliyoruz ve tanıyoruz. Üst sıralarda yer alacağımızı biliyorduk. Geçen sezon bize çok iyi tecrübe oldu ve son maçta Play-Off'u kaçırdık. Bu yıl o tercübesizliğimizi tecrübeye döndüreceğiz inşallah. Hedefimiz yeni sezon ilk 2 takım arasında yer almak" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)