Argishti Petrosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argishti Petrosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Argishti Petrosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Argishti Petrosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Argishti Petrosyan 16 Ekim 1992 tarihinde Armavir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արգիշտի Պետրոսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Argishti Petrosyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Argishti Petrosyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Argishti Petrosyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Argishti Petrosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Argishti Petrosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Argishti Petrosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Argishti Petrosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Banants

1 Ocak 2013 yılında Ulisses

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2014 yılında Homenetmen

1 Ağustos 2016 yılında Ararat Yerevan

3 Ağustos 2018 yılında Artsakh Erewan

1 Ağustos 2019 yılında FC Yerevan

21 Şubat 2020 yılında FC Van

11 Temmuz 2022 yılında BKMA Erivan

Argishti Petrosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Argishti Petrosyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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