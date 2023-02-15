Argjend Miftari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argjend Miftari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Argjend Miftari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Argjend Miftari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Argjend Miftari 29 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Arnavutluk,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Argjend Miftari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Argjend Miftari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Argjend Miftari'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Argjend Miftari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Argjend Miftari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Argjend Miftari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Argjend Miftari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Mjällby U19

1 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

Argjend Miftari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Argjend Miftari şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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