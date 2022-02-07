Argüman ne demek, TDK'ya göre Argüman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Argüman ne demek? Argüman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi argüman kelimesi. Peki argüman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre argüman nedir, argüman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARGÜMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Argüman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Argüman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre argüman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanıt

- Tez, iddia, sav

- Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer

- Bir çıkış kümesinin değişkeni

- Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı

