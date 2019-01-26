Arguvan’da Abdal Musa Lokması etkinliği

Arguvan'da düzenlenen Abdul Musa Lokması etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de düzenlenen etkinliğe Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni Mahalle Muhtarı Yücel Yıldırım, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Abdal Musa lokmasının vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Her yıl düzenli olarak yapılan etkinliğin birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sağladığını getiren Yıldırım, "Burada amaç kurban kesip, etli pilav yeme geleneği değildir. Abdal Musa lokması, oluşturulacak bir heyetin önderliğinde yapılan birlikteliğin simgesidir. Allah bizi Ehlibeytin şefaatinden mahrum etmesin. Ülkemizin birliği, beraberliğini daim olsun. Aramıza fitne fesat sokmak isteyenlerde fırsat vermesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA