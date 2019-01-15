Arguvan’da karla mücadele sürüyor

Arguvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından sürücüler ve vatandaşların mağdur olmaması adına karla mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Arguvan Belediyesi ekiplerince hem ilçe genelinde hem de ilçe merkezinde devam eden karla mücadele çalışmaları kapsamında çarşı merkezindeki kar yığınlarını ekipler tarafından temizledi.

Kar yağışı başladığı andan itibaren iş makineleri ile gerekli temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, işlerinin aksamaması için 24 saat görev başındalar. İlçe esnafı ve vatandaşlar ise Arguvan Belediyesi'ne çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA