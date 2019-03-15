Arguvan’da şiir okuma yarışması

Gizli gizli evlerin altına para bırakıyorlardı! Bakın o ismin arkasından kim çıktı?

Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran cani Türkleri de tehdit etmiş!

Son dakika... Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var