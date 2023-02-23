Arhan İsuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arhan İsuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arhan İsuf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arhan İsuf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arhan İsuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arhan İsuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arhan İsuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arhan İsuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arhan İsuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arhan İsuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arhan İsuf 25 Ocak 1999 tarihinde Harmanli şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Архан Гюнай Исуф şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arhan İsuf Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Arhan İsuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arhan İsuf'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arhan İsuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arhan İsuf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Arhan İsuf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arhan İsuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

30 Haziran 2019 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Varna

30 Haziran 2020 yılında Lok. Plovdiv

1 Ağustos 2020 yılında Pirin

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

1 Ocak 2023 yılında Hebar P.

Arhan İsuf kimdir

Arhan İsuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arhan İsuf şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Arhan İsuf nereli

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