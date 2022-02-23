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Arhavi ne demek, TDK'ya göre Arhavi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arhavi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arhavi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arhavi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arhavi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arhavi ne demek, TDK'ya göre Arhavi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arhavi ne demek? Arhavi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Arhavi kelimesi. Peki Arhavi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arhavi nedir, Arhavi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARHAVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arhavi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Arhavi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Artvin iline bağlı ilçelerden biri

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