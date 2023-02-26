Ari Alexander Niejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Alexander Niejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Alexander Niejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ari Alexander Niejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ari Alexander Niejo 1 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ארי אלכסנדר נייגו şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ari Alexander Niejo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ari Alexander Niejo'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ari Alexander Niejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ari Alexander Niejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Ness Ziona
Ari Alexander Niejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ari Alexander Niejo şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.