Ari Johannesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Johannesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Johannesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ari Johannesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ari Johannesson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ari Johannesson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ari Johannesson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Ari Johannesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ari Johannesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Eylül 2021 yılında Víkingur
17 Şubat 2022 yılında ÍR
16 Ekim 2022 yılında Víkingur
Ari Johannesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ari Johannesson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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