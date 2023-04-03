Ari Johannesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Johannesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ari Johannesson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ari Johannesson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.