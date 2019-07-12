Arı kovanı hırsızları tutuklandı

Denizli'de çaldıkları 300 arı kovanı ile yaklaşık 250 bin TL'lik vurgun yapan iki kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin farklı noktalarından arı kovanı hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Detaylı bir inceleme başlatan ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler M.Y. ve H.Ü.'yü tespit etti. Ardından şahısları takibe alan ekipler Sarayköy ilçesinde gece geç saatlerde yine kovan hırsızlığı yapan iki şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin çaldıkları 300 arı kovanını farklı kişilere satarak yaklaşık 250 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldığı çok sayıdaki kovan da jandarma ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA