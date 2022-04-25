Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi görev tanımı nedir, Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi ne iş yapar, Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi Tanımı;

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Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi Maaşları

Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.29

Meslek Adı :

Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

. Görev ve İşlem Basamakları :

Arı Kovanı ve Bal Çıtası Yapım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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