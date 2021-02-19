Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı mesleği için “5142.18” kod olarak kullanılır iken Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.63” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi Meslek Kodu “7115.29” olarak belirlenmiştir.

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