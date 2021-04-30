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  3. Arı kovanlarının içine gizlemişler! Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu

Arı kovanlarının içine gizlemişler! Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu

Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Arı kovanlarının içine gizlemişler! Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Damal İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal İlçe Merkezi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden bir şahsın İstanbul'dan temin ettiği kaçak ve bandrolsüz içkileri İlçe Merkezi ve Köylerde satışa sunacağı bilgisini aldı.

DEPO KISMINDA SAKLAMIŞLAR

Yapılan operasyonda şahsın evinin depo kısmında arı kovanlarının içerisine gizlenmiş vaziyette, 29 adet 100 cc'lik, 1 adet 70 cc.lik, 1 adet 35 cc.lik bandrolsüz ve kaçak olduğu değerlendirilen alkol ile birlikte 1 adet ölçüm şişesi, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi.Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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