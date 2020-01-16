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Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza’da

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi, 17 Ocak Cuma günü itibariyle öğrencilere sürprizler hazırladı.

Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza’da

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi, 17 Ocak Cuma günü itibariyle öğrencilere sürprizler hazırladı.

Eğitim-öğretim yılının ara tatilinde çocukların eğlenceli ve öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli alternatifler sunan alışveriş merkezi, bu sömestr tatilinde Arı Maya'yı ağırlayacak.

4-12 yaş aralığındaki tüm çocukların ücretsiz katılabileceği Arı Maya etkinliği, 17-21 Ocak tarihleri arasında her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seansta sergilenecek.

AVM'nin bu eğlenceli etkinliğine katılmak için velilerin Piazza Club Üyelik Formu doldurmaları yeterli olacak.

Kaynak: İHA



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