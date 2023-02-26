Ari Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Moura 31 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ari Moura Vieira Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Moura Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Ari Moura, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ari Moura'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ari Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ari Moura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ari Moura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2019 yılında Confiança-SE

18 Eylül 2019 yılında Metropolitano

2 Ekim 2019 yılında Brasil-RS

10 Ocak 2020 yılında Metropolitano

11 Ocak 2020 yılında Chapecoense

16 Haziran 2020 yılında Metropolitano

14 Temmuz 2020 yılında Confiança-SE

18 Şubat 2021 yılında Metropolitano

24 Şubat 2021 yılında Paysandu SC

23 Haziran 2021 yılında Metropolitano

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2022 yılında Metropolitano

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2023 yılında Metropolitano

Ari Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Moura şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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