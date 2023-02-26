Ari Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ari Moura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ari Moura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ari Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ari Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Moura 31 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ari Moura Vieira Filho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Moura Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Ari Moura, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ari Moura'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ari Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ari Moura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ari Moura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2019 yılında Confiança-SE

18 Eylül 2019 yılında Metropolitano

2 Ekim 2019 yılında Brasil-RS

10 Ocak 2020 yılında Metropolitano

11 Ocak 2020 yılında Chapecoense

16 Haziran 2020 yılında Metropolitano

14 Temmuz 2020 yılında Confiança-SE

18 Şubat 2021 yılında Metropolitano

24 Şubat 2021 yılında Paysandu SC

23 Haziran 2021 yılında Metropolitano

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2022 yılında Metropolitano

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2023 yılında Metropolitano

Ari Moura kimdir

Ari Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Moura şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ari Moura nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Ali Nemati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Nemati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Nemati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Nemati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evans Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evans Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Morteza Pouraliganji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Pouraliganji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Morteza Pouraliganji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Pouraliganji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richmond Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richmond Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi