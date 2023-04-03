Ari Sigurpalsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Sigurpalsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Sigurpalsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Sigurpalsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Sigurpalsson 17 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Sigurpalsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ari Sigurpalsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ari Sigurpalsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ari Sigurpalsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ari Sigurpalsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Sigurpalsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında HK Kópavogs

17 Ekim 2019 yılında Bologna U17

11 Haziran 2020 yılında HK Kópavogs

12 Haziran 2020 yılında Bologna U19

13 Haziran 2020 yılında HK Kópavogs

3 Eylül 2020 yılında Bologna U19

17 Şubat 2022 yılında Víkingur

Ari Sigurpalsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Sigurpalsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ari Sigurpalsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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