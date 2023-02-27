Ari Steinn Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Steinn Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ari Steinn Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ari Steinn Gudmundsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ari Steinn Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Steinn Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ari Steinn Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Steinn Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Steinn Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Steinn Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Steinn Gudmundsson 31 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ari Steinn Guðmundsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Steinn Gudmundsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ari Steinn Gudmundsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Ari Steinn Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ari Steinn Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ari Steinn Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Steinn Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2013 yılında Keflavík

18 Temmuz 2015 yılında Njardvík

16 Ekim 2015 yılında Keflavík

29 Nisan 2016 yılında Njardvík

17 Ekim 2016 yılında Keflavík

16 Temmuz 2017 yılında Vídir

16 Ekim 2017 yılında Keflavík

21 Şubat 2018 yılında Vídir

16 Ekim 2018 yılında Keflavík

21 Şubat 2019 yılında Vídir

22 Şubat 2020 yılında Keflavík

22 Temmuz 2022 yılında Vídir

16 Ekim 2022 yılında Keflavík

Ari Steinn Gudmundsson kimdir

Ari Steinn Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Steinn Gudmundsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ari Steinn Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ari Steinn Gudmundsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Georgi Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgi Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takahiro Akimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Akimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takahiro Akimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Akimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Krapukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Krapukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Krapukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Krapukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kai Matsuzaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Matsuzaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kai Matsuzaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Matsuzaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi