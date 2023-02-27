Ari Steinn Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Steinn Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Steinn Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Steinn Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Steinn Gudmundsson 31 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ari Steinn Guðmundsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Steinn Gudmundsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ari Steinn Gudmundsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Ari Steinn Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ari Steinn Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ari Steinn Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Steinn Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2013 yılında Keflavík

18 Temmuz 2015 yılında Njardvík

16 Ekim 2015 yılında Keflavík

29 Nisan 2016 yılında Njardvík

17 Ekim 2016 yılında Keflavík

16 Temmuz 2017 yılında Vídir

16 Ekim 2017 yılında Keflavík

21 Şubat 2018 yılında Vídir

16 Ekim 2018 yılında Keflavík

21 Şubat 2019 yılında Vídir

22 Şubat 2020 yılında Keflavík

22 Temmuz 2022 yılında Vídir

16 Ekim 2022 yılında Keflavík

Ari Steinn Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Steinn Gudmundsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ari Steinn Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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