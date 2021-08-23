Arı sütü kansere karşı savaş verebilir mi?

Mucizevi arı sütünün yararları...

Arı sütü, dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alıyor. bunun nedeni ise üretimin zahmetli olması ve mucizevi etkisinin görüldüğünün ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya'da arı sütü üretiliyor.

Mucizevi arı sütü nasıl elde ediliyor? ve arı sütünü zenginleştiren bileşenler nelerdir?

Arı sütü, genç bal arıların ürettiği salgı bezlerinde üretilir. Hatta Kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenir. Bu nedenle kraliçe arının ömrü 5-6 yıldır. İçeriğinde %66'sı sudan, %14,5'i karbonhidrattan, %4,5'i lipidden ve %13'ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içerir.



Kansere karşı bir damlası yeten arı sütünün faydaları nelerdir?

Arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirici ve kan şekerini düşürücü etkileri vardır ve içerisinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar bileşenlerinin olması nedeniyle güçlendirici etkisi olduğu söylenir. bunun yanı sıra iştah açıcı olarak kullanılır.