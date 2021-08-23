Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiBurak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!Son dakika! Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Sel bölgelerinde eğitimin başlaması için hazırlıklar tamam!Arı sütü kansere karşı savaş verebilir mi?Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiNetflix The Walking Dead 11. sezon ne zaman başlayacak? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci bebeğinin ismini açıkladı ! "Çocuğuna bunu yapma" tepkisi aldı!MEB merakla beklenen açıklamayı duyurdu: Uyum Eğitimi tarihi belli oldu!Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Arı sütü kansere karşı savaş verebilir mi?

Arı sütü kansere karşı savaş verebilir mi?

Çağımızın kötü hastalıkları arasında yer alan ve bu hastalıklardan biri olan kansere karşı arı sütü yarar sağlayabilir mi? Kansere karşı her ne kadar doğru beslenmenin  önem sağladığı kanıtlansa da  bunların ne kadar ve ne ölçüde kullanılacağı önem taşımaktadır. arı sütünün bir damlasının mucizevi bir şekilde kanser hücreleri ile savaştığı kanıtlandı.

Arı sütü kansere karşı savaş verebilir mi?

 

Mucizevi arı sütünün yararları...
Arı sütü,  dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alıyor. bunun nedeni ise üretimin zahmetli olması ve mucizevi etkisinin görüldüğünün ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya'da arı sütü üretiliyor.

0x0-1629697237123.jpg

Mucizevi arı sütü nasıl elde ediliyor? ve arı sütünü zenginleştiren bileşenler nelerdir?

Arı sütü, genç bal arıların ürettiği salgı bezlerinde üretilir. Hatta Kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenir. Bu nedenle kraliçe arının ömrü 5-6 yıldır.  İçeriğinde %66'sı sudan, %14,5'i karbonhidrattan, %4,5'i lipidden ve %13'ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içerir.

0x0-1629697235505.jpg
Kansere karşı bir damlası yeten arı sütünün faydaları nelerdir?

Arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirici ve kan şekerini düşürücü etkileri vardır ve içerisinde  anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar  bileşenlerinin olması nedeniyle  güçlendirici etkisi olduğu söylenir. bunun yanı sıra  iştah açıcı olarak kullanılır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT