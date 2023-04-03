Ari Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ari Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ari Tanaka 12 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ari Tanaka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ari Tanaka'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ari Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ari Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ari Tanaka şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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