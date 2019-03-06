Arı yüklü kamyon devrildi, binlerce arı vatandaşlara saldırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken, vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.12 kişi arı sokması sonucu yaralanırken, ilçede de endişe yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik’ten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi.

Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti.



ARI SOKMASINA KARŞI NE YAPILMALI?

Arıyı sıkarak deriden çıkarmamak gereklidir. Aksi takdirde zehir kesesi patlatılabilir ve daha fazla zehre maruz kalınabilir. Arıyı dikkatli ve yavaş hareketlerle kurtarmak gerekir. Arıyı deriden sıyırarak çıkarmak gerekir.

ARI SOKMASINDA ALERJİNİZİN OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Arı sokmasına karşı alerjisi olan kişilerde bazı belirtiler ortaya çıkar. Arının iğnesinin olduğu yer kızarmaya ve kaşınmaya başlar. Arının soktuğu yer şişer. Arı sokmasına karşı alerjiniz olduğunu gösteren en belirgin durum ise nefes alma güçlüğüdür. Arı soktuktan sonra nefes almakta zorlanıyorsanız, karnınız ağrıyor, çarpıntı oluyor ve kumsa ve baygınlık söz konusu oluyorsa alerjiniz var denilebilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında hızlıca doktora gitmek gerekir. Arı sokmasına karşı alerjisi olan kişilerde "anaflaktik şok" sebebiyle ölümler yaşanabilir.

ARI SOKMASINDA ALERJİ BELİRTİLERİ

Özellikle yaz aylarında sık sık karşılaşılan bir durumdur arı sokmaları. Arı sokması sonrasında yaşanan arı alerjisi belirtileri ise alerjinin erken teşhis edilmesi açısından oldukça önem taşır. Arı sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar. Bazen de 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunlar 2 ile 7 gün arasında kaybolur. Arı alerjileri belirtileri ise kendisini ürtiker (kurdeşen), anjiödem (kurdeşenin tehlikeli olanı) ve anaflaksi (aniden fenalaşma) gibi şeklinde gösterebilir. Hatta bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilirler. Arı alerjisi belirtileri hemen olabildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır.

ARI SOKTUKTAN SONRA NE YAPILMALIDIR?

Öncelikle arı soktuktan sonra panik yapılmamalıdır. Arıyı soktuğu yerden el ile çıkarmaya çalışıldığında, kesesindeki tüm zehrin kana karışma ihtimali vardır ve bu yüzden çıplak el ile müdahale edilmemelidir. Bu olumsuz durumun yaşanmaması için iğnenin dışarıda kalan kısmı cımbız yardımıyla çıkartılmalıdır. İğne çıkarıldıktan sonra doğal tedavi yöntemleri uygulanabilir.

İşte arı sokmasından sonra uygulanan doğal yöntemler;

- Ortadan ikiye bölünmüş sarımsağı arının soktuğu bölgeye 10 dakika boyunca masaj yaparak sürün. Sarımsağın antiseptik özelliği sayesinde zehir kana karışmadan kendini vücuttan atmaya başlayacaktır.

Karbonatın iltihap kurutucu etkisi sayesinde hem acıyı hemde oluşabilecek komplikasyonları engeller. 3 yemek kaşığı karbonatı, yarım çay bardağı soğuk su ile karıştırın. İçerisine altı damla limon damlatın ve arının soktuğu bölgeye masaj yaparak uygulayın.

- Soğuk yoğurtta arı sokmasına iyi gelen etkili yöntemlerden bir diğeridir. Hem ağrısını hem de enfeksiyon kapma riskini azaltan yoğurdu sürmeden önce arının soktuğu yere 4 damla limon sıkın.

- Lavantanın antibakteriyel özelliği sayesinde, arı zehirlenmelerine karşı oldukça etkilidir. Ped pamuk yardımıyla sürdüğünüz lavanta yağının etkisi geçtikten sonra tekrar sürmeye devam edin. Lavanta yağı uçucu olduğundan su ile karıştırarak kullanabilirsiniz.