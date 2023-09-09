Arı zehri üretim kursu sona erdi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) bu yıl 4.sünü düzenlediği "Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-4" gerçekleştirilen eğitim programları ve yazılı sınavın ardından, başarılı olan kursiyerlere,...

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Arı zehri üretim kursu sona erdi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) bu yıl 4.sünü düzenlediği "Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-4" gerçekleştirilen eğitim programları ve yazılı sınavın ardından, başarılı olan kursiyerlere, "Bal Arısı Zehri Üretim Sertifikası" verildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda başlayan ve 2 gün süren kursa; DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı, DAGEM görevlileri, öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen genç ve yetişkin arıcılar katıldı.

Üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması dahilinde, bölgesel kalkınma çalışmalarını yürüten Düzce Üniversitesi, DAGEM bünyesinde; bölge arıcılarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen arıcılara sertifikalı eğitimler vererek, doğru tekniklerle; nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlıyor.

İlk günü teorik bilgilerle başlayan kursun 2. gününde katılımcılara, Yığılca'da bulunan DAGEM binasında uygulamalı eğitim verildi. Arı kovanlarından arı zehri alan kursiyerler, DAGEM'de görevli uzmanlar eşliğinde, alınan arı zehrini satışa sunulacak şekilde hazır hale getirdiler.

Gerçekleştirilen uygulamalı eğitim ve yazılı sınav sonrasında başarılı olan arıcılara "Bal Arısı Zehri Üretim Sertifikası" verildi.

Arı zehri üretim kursu sona erdi

Arı zehri üretim kursu sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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