Aria Barzegar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aria Barzegar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aria Barzegar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aria Barzegar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aria Barzegar 10 Ekim 2002 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آریا برزگر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aria Barzegar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T & I yapmaktadır. Aria Barzegar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aria Barzegar'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aria Barzegar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aria Barzegar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aria Barzegar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aria Barzegar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2019 yılında Persepolis U19

14 Ocak 2020 yılında Persepolis

15 Mart 2021 yılında Fajr Sepasi

1 Ağustos 2021 yılında Persepolis

29 Mart 2022 yılında Vitebsk

19 Ağustos 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Aria Barzegar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aria Barzegar şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Aria Barzegar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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