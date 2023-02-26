Aria Yousefi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aria Yousefi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aria Yousefi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aria Yousefi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aria Yousefi 22 Nisan 2002 tarihinde Mahshahr, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آریا یوسفی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aria Yousefi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Aria Yousefi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aria Yousefi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aria Yousefi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aria Yousefi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aria Yousefi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aria Yousefi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Sepahan FC U19

12 Eylül 2021 yılında Sepahan

Aria Yousefi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aria Yousefi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aria Yousefi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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