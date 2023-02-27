Ariagner Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariagner Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariagner Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariagner Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariagner Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariagner Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariagner Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariagner Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariagner Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariagner Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariagner Smith 13 Aralık 1998 tarihinde Somoto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nikaragua uyrukludur.Gerçek adı da Ariagner Steven Smith Medina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariagner Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariagner Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariagner Smith'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ariagner Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariagner Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ariagner Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariagner Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Real Estelí FC

1 Temmuz 2016 yılında Real Estelí B

1 Ocak 2017 yılında Real Estelí FC

2 Mart 2018 yılında Spartaks

1 Mart 2019 yılında Qizilqum

30 Haziran 2019 yılında Spartaks

24 Temmuz 2019 yılında Loko Tashkent

31 Aralık 2019 yılında Spartaks

12 Mart 2021 yılında Sputnik

30 Haziran 2021 yılında Spartaks

29 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

1 Şubat 2022 yılında Spartaks

7 Şubat 2022 yılında Panevezys

31 Aralık 2022 yılında Spartaks

19 Ocak 2023 yılında Panevezys

Ariagner Smith kimdir

Ariagner Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariagner Smith şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Ariagner Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nikaragua takımında 7 numaralı formasıyla 16 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ariagner Smith nereli

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