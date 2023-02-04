Arial Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arial Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arial Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arial Mendy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arial Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arial Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arial Mendy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arial Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arial Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arial Mendy 7 Kasım 1994 tarihinde Ziguinchor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arial Benabent Mendy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arial Mendy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arial Mendy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arial Mendy'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arial Mendyboyu ve yaşı kaç

Arial Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arial Mendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Arial Mendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arial Mendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lens

6 Ocak 2020 yılında US Orléans

30 Haziran 2020 yılında Lens

7 Ağu 2020 yılında Servette FC

13 Temmuz 2021 yılında Clermont Foot

23 Ocak 2023 yılında Grenoble

Arial Mendy kimdir

Arial Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arial Mendy şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diambars FC

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Arial Mendy nereli

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