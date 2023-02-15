Arian Kabashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Kabashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Kabashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Kabashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Kabashi 14 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Kabashi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Arian Kabashi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Arian Kabashi'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Arian Kabashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arian Kabashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arian Kabashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Kabashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında IF Elfsborg U19

8 Ocak 2017 yılında IF Elfsborg U21

3 Ocak 2018 yılında Elfsborg

14 Ocak 2019 yılında GAIS

30 Haziran 2019 yılında Elfsborg

8 Ocak 2020 yılında Dalkurd

6 Aralık 2020 yılında Elfsborg

20 Ocak 2021 yılında Dalkurd

6 Ağu 2022 yılında Helsingborgs IF

Arian Kabashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Kabashi şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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