Arian Kabashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Kabashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arian Kabashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arian Kabashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arian Kabashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Kabashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arian Kabashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Kabashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Kabashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Kabashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Kabashi 26 Eylül 1996 tarihinde Sierre şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Kabashi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Arian Kabashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arian Kabashi'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arian Kabashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arian Kabashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Arian Kabashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Kabashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Martigny-Sports

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion U21

1 Eylül 2020 yılında FC Sion

26 Temmuz 2022 yılında FC Lahti

Arian Kabashi kimdir

Arian Kabashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Kabashi şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Sion

Arian Kabashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Arian Kabashi nereli

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