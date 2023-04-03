Arian Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Kastrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Kastrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Kastrati 15 Temmuz 2001 tarihinde Sittard şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kosova,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Kastrati Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4MB yapmaktadır. Arian Kastrati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Arian Kastrati'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arian Kastrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arian Kastrati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arian Kastrati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Kastrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fortuna U19

1 Temmuz 2020 yılında Sittard U21

1 Temmuz 2021 yılında Fortuna Sittard

31 Ağustos 2021 yılında NK Dekani

9 Ocak 2022 yılında Fortuna Sittard

10 Ocak 2022 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2022 yılında Fortuna Sittard

18 Ağustos 2022 yılında SC Farense A23

Arian Kastrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Kastrati şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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