Arian Llugiqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Llugiqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Llugiqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Llugiqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Llugiqi 24 Ekim 2002 tarihinde Burghausen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Llugiqi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini aim4more sportsmanagement yapmaktadır. Arian Llugiqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arian Llugiqi'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arian Llugiqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arian Llugiqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arian Llugiqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Llugiqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Burghausen U17

1 Temmuz 2019 yılında Burghausen U19

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Ingolstadt

Arian Llugiqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Llugiqi şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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