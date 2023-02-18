Arian Mrsulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Mrsulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Mrsulja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Mrsulja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Mrsulja 11 Şubat 1998 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Arian Mršulja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Mrsulja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Arian Mrsulja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arian Mrsulja'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arian Mrsulja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arian Mrsulja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arian Mrsulja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Mrsulja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2012 yılında Mune

18 Ağu 2014 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2015 yılında Istra 1961 U19

17 Ekim 2016 yılında Mezzolara

1 Temmuz 2018 yılında Birkirkara FC

31 Ocak 2019 yılında Senglea Ath.

30 Haziran 2019 yılında Birkirkara FC

1 Eylül 2019 yılında Smederevo

6 Ağu 2020 yılında HNK Sibenik

26 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

29 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Arian Mrsulja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Mrsulja şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HNK Rijeka (2010-2012), NK Mune (2012-2014), Istra 1961 (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.