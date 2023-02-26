Arian Pucheta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Pucheta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Pucheta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Pucheta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Pucheta 8 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Arián Benjamín Pucheta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Pucheta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Arian Pucheta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arian Pucheta'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arian Pucheta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arian Pucheta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arian Pucheta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Pucheta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Martín (SJ)

13 Ocak 2020 yılında Ferro

29 Kasım 2020 yılında Central Norte

7 Ocak 2021 yılında Orense

31 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2021 yılında Santo Domingo

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

26 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Arian Pucheta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Pucheta şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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