Arian Rener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Rener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Rener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arian Rener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arian Rener 6 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arian Rener Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N1SA yapmaktadır. Arian Rener, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arian Rener'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arian Rener Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arian Rener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arian Rener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arian Rener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

31 Aralık 2022 yılında Tabor Sezana

22 Ocak 2023 yılında NK Fuzinar

30 Haziran 2023 yılında Tabor Sezana

Arian Rener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arian Rener şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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