Arian Senikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Senikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arian Senikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arian Senikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arian Senikovic 23 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Arian Senika şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arian Senikovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. Arian Senikovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Arian Senikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arian Senikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arian Senikovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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