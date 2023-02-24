Arian Senikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arian Senikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arian Senikovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arian Senikovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.