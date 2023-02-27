Arianit Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arianit Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arianit Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arianit Hasani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.