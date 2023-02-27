Arianit Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arianit Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arianit Hasani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arianit Hasani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arianit Hasani 24 Şubat 2004 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arianit Hasani Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arianit Hasani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Arianit Hasani'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Arianit Hasani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arianit Hasani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Nisan 2022 yılında FC Llapi
Arianit Hasani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arianit Hasani şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Podujeva Football School
Arianit Hasani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U19 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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