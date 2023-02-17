Arianit Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arianit Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arianit Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arianit Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arianit Selmani 12 Haziran 2001 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arianit Selmani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N10 yapmaktadır. Arianit Selmani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arianit Selmani'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arianit Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arianit Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arianit Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arianit Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CS Chênois II

14 Şubat 2019 yılında Lancy FC II

12 Ağu 2019 yılında Plan-les-Ouates

30 Haziran 2020 yılında Lancy FC II

22 Ağu 2020 yılında Stade Nyonnais

7 Temmuz 2021 yılında US Terre Sainte

10 Şubat 2022 yılında Stade Nyonnais

17 Şubat 2022 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Arianit Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arianit Selmani şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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