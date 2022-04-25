Arıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arıcı görev tanımı nedir, Arıcı ne iş yapar, Arıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arıcı Tanımı;

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Arıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Arıcı Maaşları

Arıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6123.01

Meslek Adı :

Arıcı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Arı Ve İpekböceği Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arıcı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım, beslenme, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Arıcılık ekipmanının bakım ve onarımını yapmak,

b) Arılı kovan hazırlamak,

c) Kovana tütsü vermek,

d) Ana arıyı kontrol etmek,

e) Kolonileri birleştirmek,

f) Hastalık ve zararlı kontrolü ve mücadelesi yapmak,

g) Arılı kovana şurup/şerbet vermek,

h) Arıya bal, kek, rafinr edilmiş toz şeker, polen ve vitamin vermek,

i) Islah edilmiş anaç arı temin etmek,

j) Erkek arı yetiştirme kovanı hazırlamak,

k) Aşılama çıtası hazırlamak,

l) Çiftleştirmeyi sağlamak,

m) Ana arı nakliye kafesi hazırlamak,

n) Arı kolonisi/oğul üretmek,

o) Kovandan balı çıkarmak,

p) Süzme bal elde etmek, dolum işlemini yapmak,

q) Polen toplamak,

r) Balmumu almak,

s) Propolis almak,

t) Arı sütü almak,

u) Arı zehiri toplamak,

v) Arı ürünlerini depolamak,

w) Arı kolonisini nakletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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