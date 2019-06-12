Arıcılar bal sezonuna hazırlanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bal üretimi yapan arıcılar sezona başladı.

Marmara Bölgesinde yaygın olarak arıcılık yapan vatandaşlar, haziran ayıyla arılarını bal ormanlarına taşıdı.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, yaptığı açıklamada, üretimin bu yıl oldukça verimli geçeceğini belirterek, bu yıl kestane balının oldukça bol göründüğünü söyledi.

Şu anda peteklerin yüzde elliye varan kısmının dolduğuna dikkati çeken Ör, "Arıcılarımız mayıs sonu haziran başı itibariyle bal ormanlarına ve yayalara üretim için çıkar. Bu yıl ki ürünlerden arıcılarımız oldukça memnun. Kestane balı bilindiği gibi doğal antibiyotik olarak tüketiliyor ve oldukça büyük talep görüyor. Peteklerimizin yüzde ellisi dolmuş vaziyette. Bu yıl gerçekten bereketli bir yıl olacağa benziyor." dedi.

Arıcı Mehmet Durmuşoğlu ise arkadaşlarıyla arılarını bal ormanlarına getirdiğini belirterek, "Bulunduğumuz mevki gerçekten yeşillik olduğu için arılarımızda burada daha iyi verimli bal yapacağına inanıyorum. Her çeşit çiçek olduğu için burada kaliteli kestane balı üretimi yapıyoruz. Bu sene gerçekten çok verimli oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Arılarım oldukça iyi çalışıyor, petekleri kısa sürede dolduruyorlar." şeklinde konuştu.

Üretici Mehmet Güçlü de arıların bu aylarda bal ormanlarına çıkardıklarını anlattı.

Bulundukları yerde binlerce çeşit çiçek, kestane ve ıhlamur ağacı olmasından dolayı iyi bal üretme imkanı bulduklarını ifade eden Güçlü, "Kestane balı bilindiği gibi sağlık açısından insanlara çok faydalı bir baldır. Bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklara çok iyi geliyor. Geçen yıla nazaran bu yıl bal üretimi yüzde 60 daha da arttı." şeklinde konuştu.





Kaynak: AA