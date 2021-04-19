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Arıcılara destek! Bozüyük’te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Arıcılara destek! Bozüyük’te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arı üreticilerine destek için harekete geçildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı. Varroa hastalığının mücadelesinde kullanılmak üzere arıcılara ilaç dağıtımı yapıldı.

ARI KOLONİLERİ İLAÇLANACAK

İl Özel İdaresinden il genelinde 200 arıcı için yüzde 50 hibe desteği ile temin edilen ilaçlar, Bozüyük'te 66 arıcıya dağıtıldı. Arı kolonilerinin ilaçlanmasıyla milli ekonomik kayıplara neden olan koloni sonuçlarının önüne geçilmesi hem de bal üretiminde artış sağlanması hedefleniyor. Düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu davetliler ve arı üreticileri katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Arıcılara destek! Bozüyük’te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Arıcılara destek! Bozüyük’te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

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