Arıcılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arıcılık Teknikeri görev tanımı nedir, Arıcılık Teknikeri ne iş yapar, Arıcılık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arıcılık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arıcılık Teknikeri Tanımı;

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Arıcılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Arıcılık Teknikeri Maaşları

Arıcılık Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arıcılık Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arıcılık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3142.11

Meslek Adı :

Arıcılık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Arılardan bal, balmumu, arısütü vb. ürünlerin elde edilmesi ve bu ürünlerin pazarlanması alanında çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arıcılık Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arı ırklarının geliştirilmesi; verimlerinin artırılması için araştırmalar yapmak,

b) Arıları hastalıklardan korumak için önlemler almak,

c) Arı kovanlarının en iyi şekilde korunmasını ve üst düzeyde verim alınacak alanlara kurulmasını sağlamak,

d) Arıdan elde edilen ürünlerin pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Arı üreticilerini eğitmek, sorunlarını giderici önerilerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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