Aridane Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aridane Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aridane Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aridane Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aridane Hernandez 23 Mart 1989 tarihinde Tuineje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aridane Hernández Umpiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aridane Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Aridane Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 17 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Aridane Hernandez'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aridane Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Arimac5

http://www.instagram.com/arivdaneh/

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Aridane Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aridane Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aridane Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aridane Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2007 yılında Fuerte. U19

1 Temmuz 2008 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2010 yılında Atlético Ceuta

1 Temmuz 2011 yılında Alavés

1 Temmuz 2012 yılında CD Corralejo

28 Aralık 2012 yılında Eldense

6 Temmuz 2015 yılında Granada

19 Temmuz 2015 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2016 yılında Granada

18 Temmuz 2016 yılında Cádiz CF

17 Temmuz 2017 yılında Osasuna

Aridane Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aridane Hernandez şuan Osasuna takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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