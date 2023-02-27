Aridon Bllaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aridon Bllaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aridon Bllaca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aridon Bllaca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.