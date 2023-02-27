Aridon Bllaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aridon Bllaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aridon Bllaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aridon Bllaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aridon Bllaca 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aridon Bllaca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına - tarihinde katılmıştır. Aridon Bllaca'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aridon Bllaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aridon Bllaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aridon Bllaca şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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