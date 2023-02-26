Ariel Alcivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Alcivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Alcivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Alcivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Alcivar 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Fernando Alcívar Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Alcivar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Alcivar'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Alcivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Alcivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ariel Alcivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Alcivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD América

1 Ocak 2021 yılında Cuenca B

1 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Ariel Alcivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Alcivar şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.