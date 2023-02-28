Ariel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Benitez 15 Eylül 1995 tarihinde Central şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Luciano Benítez Guillen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Benitez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Ariel Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Benitez'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Monterrey II

1 Temmuz 2018 yılında Nacional

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında General Diaz

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Ariel Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Benitez şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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